В отношении политических перспектив Касыма-Жомарта Токаева возможно все. Но, судя по тому, что он не струсил, не сбежал и обратился за помощью к Путину, он хочет оставаться руководителем Казахстана. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«Сейчас Токаев будет пытаться избавиться от назарбаевского клана, который дискредитировал себя участием в мятеже или нежеланием препятствовать мятежу. Вопрос в том, насколько ему это удастся и на кого он его будет менять? И не получим ли мы ситуацию, когда на смену назарбаевскому придет токаевский клан, который будет отличаться только тем, что туда придут голодные люди, которые начнут воровать больше назарбаевских, потому что они этого еще не делали? Такое развитие событий тоже исключать нельзя», — указал Серенко.

Если Токаев сделает ставку на построение собственного клана, долго он не протянет. Если же он начнет системную трансформацию политического режима и его адаптации к новым вызовам, связанным с объективной демографической и экономической ситуации, то у него есть шансы на обновление элит, на создание социальных лифтов и построение принципиально иного Казахстана, заключил собеседник издания.

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