Никто не знает, смог бы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжить борьбу за власть, если бы мятежники взяли Алма-Ату. У Токаева хватило мужества обратиться к Путину, это уже хорошо. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

По его словам, главный вопрос теперь состоит в том, что Токаев будет делать сам, понимая, что российские войска навсегда там не остались бы, и на какие группы и ведомства он будет опираться, учитывая, что и КНБ, полиция и армия оказались мыльными пузырями, которые лопнули в эти январские дни.

«Казахстану нужна радикальная реформа всех силовых ведомств. Готов ли ее проводить Токаев, есть ли у него для этого ресурсы, какую роль в политической жизни страны будут играть люди, которые покинут их в результате чисток? И самое главное, не случится ли нового повышения цен, которое вызовет волнения в Жанаозене и Мангистау, когда мы получим «казахский День сурка» и январская матрица протестов воспроизведется», — задается вопросом Серенко.

Мы пока можем говорить только об одном, что благодаря российскому вмешательству подавлен конкретный январский инцидент. Но в системном смысле ни одна из угроз, которая привела к этим беспорядкам, не устранена. Следовательно, они могут повториться, заключил собеседник издания.

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