Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Запад ввести превентивные санкции против РФ

«Серьезный анализ показывает, что превентивные санкции экономического и политического характера маловероятны. Да, на этом настаивают некоторые политические силы в США и восточноевропейских странах, но все же большая часть западного альянса и сама администрация [американского президента Джо] Байдена придерживается мнения, что в случае отсутствия обострения между Россией и Украиной, которое могло бы привести к военным действиям, такие санкции приняты не будут», — сказал Пушков.

«В западном полушарии»: Пушков рассказал, чем Москва ответит Вашингтону © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Во-вторых, наложив санкции на РФ, например, в виде отключения от SWIFT или запрета долларовых операция для российских банков, США исчерпают свои возможности влияния на Москву.

«Это самые крайние меры. Вводить их превентивно — значит объявить тотальную экономическую и политическую войну России, после которой возможно резкое ухудшение и без того плохих отношений, вплоть до разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, насколько я понимаю логику западных стратегов, они опасаются, что Россия тогда вообще перестанет обращать на них внимание», — заявил Пушков.

Он подчеркнул, что все это понимают и в Киеве, но просто используют санкционную риторику для перетягивания одеяла на себя.

Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.