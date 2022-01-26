«Серьезный анализ показывает, что превентивные санкции экономического и политического характера маловероятны. Да, на этом настаивают некоторые политические силы в США и восточноевропейских странах, но все же большая часть западного альянса и сама администрация [американского президента Джо] Байдена придерживается мнения, что в случае отсутствия обострения между Россией и Украиной, которое могло бы привести к военным действиям, такие санкции приняты не будут», — сказал Пушков.
Он пояснил, что на это есть несколько причин. Во-первых, санкции имеют смысл, пока они являются угрозой, ведь тем, кто уже находится под какими-либо ограничениями бояться нечего, и необходимость сдерживать себя отпадает.
Во-вторых, наложив санкции на РФ, например, в виде отключения от SWIFT или запрета долларовых операция для российских банков, США исчерпают свои возможности влияния на Москву.
«Это самые крайние меры. Вводить их превентивно — значит объявить тотальную экономическую и политическую войну России, после которой возможно резкое ухудшение и без того плохих отношений, вплоть до разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, насколько я понимаю логику западных стратегов, они опасаются, что Россия тогда вообще перестанет обращать на них внимание», — заявил Пушков.
Он подчеркнул, что все это понимают и в Киеве, но просто используют санкционную риторику для перетягивания одеяла на себя.
Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.