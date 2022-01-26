Если переговоры о нерасширении НАТО окажутся неудачными, намерена ли Москва ответить Вашингтону мерами вроде размещения ракет в Латинской Америке или заключением союза с Китаем? На этот вопрос изданию Украина.ру ответил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Что делать с Донбассом: Мураев дал совет Зеленскому © пресс-служба президента Украины

«Что касается возможности размещения наших ракетных систем в западном полушарии, то это обсуждается на экспертном уровне, но это еще не перешло в сферу реальной политики. Да, Россия предупредила страны западного альянса, что в случае срыва переговоров она будет принимать меру военно-технического характера, но зайдут ли они настолько далеко, чтобы попытаться приблизить наши ракетные системы к США или попытаться разместить их в странах Латинской Америки? Да, это и суверенные страны, решать за них невозможно», — заявил Пушков.

Он пояснил, что в нынешних обстоятельствах, когда процесс переговоров, пусть и крайне сложно, но продолжается, лучше дождаться конкретных результатов, и только тогда действовать.

Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.