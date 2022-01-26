Верить в обещания Россия не может, Москве нужны гарантии, но Запад не готов их дать. Об этом рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью изданию Украина.ру

«Вряд ли стороны придут к единому знаменателю. Со стороны НАТО уже неоднократно говорилось о том, что они не откажутся от так называемого принципа «открытых дверей» для новых стран-членов.

Поэтому в нынешних условиях рассчитывать на то, что НАТО согласится официально отказаться от приема Украины и дать соответствующие гарантии в свете прошедших переговоров и заявлений, очень сложно», — ответил Пушков.

Что делать с Донбассом: Мураев дал совет Зеленскому © пресс-служба президента Украины Джо Байден объявил о том, что Украина теоретически может вступить в НАТО, но пока к этому нет никаких предпосылок, так как Киеву нужны реформы, да и не все члены альянса за подобное соседство.

Однако, подчеркнул Пушков, эти слова не могут претендовать на роль убедительной гарантии, тем более, что история уже знает примеры «НАТОвских обещаний».

«Мне довелось участвовать в дискуссиях и консультациях с западными странами по поводу расширения НАТО еще с середины 1990х годов, и они тогда точно так же заверяли нас, что и речи быть не может о приеме в НАТО Литвы, Латвии и Эстонии, поскольку это государства сопредельные с Россией и НАТО на это никогда не пойдет.

Нас в этом убеждали на протяжении 1995-1999 годов, а в 2001 году было принято соответствующее решение и с 2004 года эти страны официально вступили в НАТО», — напомнил он.

Поэтому, резюмировал Пушков, «полагаться на туманные словесные обещания совершенно невозможно». Кроме того, сказал он, со сменой американской администрации сменятся и «обещания».

Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.