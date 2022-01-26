Эксперт напомнил, что когда президент Путин объявил о вводе войск ОДКБ, появилась информация, что ШОС тоже был готов отправить туда свои войска (а ШОС это практически Китай).
«По сути российские войска опередили китайцев. Если бы туда не ввели ОДКБ и вошли бы китайские войска, это был бы иной расклад в республике и в регионе в целом. Учитывая связи Масимова с Пекином, это тоже выглядит весьма любопытно», — указал Серенко.
Это не значит, что китайские товарищи приложили руку к организации мятежа. У нас нет таких доказательств. Но наличие разных закулисных связей у людей, причастность которых к мятежу установлена, позволяет нам рассматривать самые разные конспирологические версии, добавил политолог.
Исходя из этого, в перспективе мы можем оказаться перед лицом политической конкуренции между Россией и Китаем за влияние на власть и силовые структуры постсоветских элит, но эти проблемы Москва и Пекин будут решать без публичных скандалов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.