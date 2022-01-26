Учитывая связи руководства КНБ во главе с Каримом Масимовым, до сих пор интересной загадкой остается китайская роль в январских событиях в Казахстане. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«По сути российские войска опередили китайцев. Если бы туда не ввели ОДКБ и вошли бы китайские войска, это был бы иной расклад в республике и в регионе в целом. Учитывая связи Масимова с Пекином, это тоже выглядит весьма любопытно», — указал Серенко.

Это не значит, что китайские товарищи приложили руку к организации мятежа. У нас нет таких доказательств. Но наличие разных закулисных связей у людей, причастность которых к мятежу установлена, позволяет нам рассматривать самые разные конспирологические версии, добавил политолог.

Исходя из этого, в перспективе мы можем оказаться перед лицом политической конкуренции между Россией и Китаем за влияние на власть и силовые структуры постсоветских элит, но эти проблемы Москва и Пекин будут решать без публичных скандалов, заключил собеседник издания.

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