Информацию о новых санкциях озвучил высокопоставленный сотрудник американской администрации во время телефонного брифинга.
Предполагается, что против России могут быть введены меры экспортного контроля (ограничение на торговлю и экспорт из США), который затронет высокотехнологические области, такие как космос, оборона, квантовые компьютеры и искусственный интеллект. Такая мера, по замыслу Вашингтона, призвана будет «лишить Россию от того, в чем она нуждается и не может просто заместить».
Также планируется введение финансовых санкций. В Белом доме обещают, что они будут еще более чувствительные, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а Центробанк РФ потратил 25% резервов на его поддержку.
Отдельно власти США решили затронуть сферу энергетики, где аналогично обещают тяжелые для Москвы последствия в случае, если РФ будет использовать поставки газа в Европу в качестве инструмента давления. Соединенные Штаты считают маловероятным полное прекращение российского экспорта газа в Европу, однако на случай сокращения таких поставок прорабатывают альтернативные варианты.
Отмечается, что планируемые санкции будут вводиться единовременно, без поэтапного наращивания и могут отличаться от европейских.
Киев и страны Запада обвиняют Москву в подготовке вторжения и «агрессии» против Украины. Москва отрицает обвинения и обращает внимание, что под их предлогом на Украину поступает военная техника стран Запада, что может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.