В Белом доме 25 января озвучили детали новых санкций, которые могут быть введены против РФ в случае эскалации ситуации на Украине, передает РИА Новости

Информацию о новых санкциях озвучил высокопоставленный сотрудник американской администрации во время телефонного брифинга.

Предполагается, что против России могут быть введены меры экспортного контроля (ограничение на торговлю и экспорт из США), который затронет высокотехнологические области, такие как космос, оборона, квантовые компьютеры и искусственный интеллект. Такая мера, по замыслу Вашингтона, призвана будет «лишить Россию от того, в чем она нуждается и не может просто заместить».

Также планируется введение финансовых санкций. В Белом доме обещают, что они будут еще более чувствительные, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а Центробанк РФ потратил 25% резервов на его поддержку.

США опоздали с санкциями: почему Россия спокойно проживет и без SWIFT © Facebook, SWIFT Careers

Отмечается, что планируемые санкции будут вводиться единовременно, без поэтапного наращивания и могут отличаться от европейских.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в подготовке вторжения и «агрессии» против Украины. Москва отрицает обвинения и обращает внимание, что под их предлогом на Украину поступает военная техника стран Запада, что может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.