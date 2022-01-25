Депутатов Верховной Рады эвакуировали из здания парламента из-за начавшихся беспорядков. Информацию об этом 25 января распространили несколько украинских СМИ, журналисты которых находятся в этот момент в здании Рады

Полиция устроила жесткую зачистку акции предпринимателей в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полиции. В настоящий момент идет зачистка акции, полиция применяет слезоточивый газ. Есть пострадавшие как со стороны участников мероприятия, так и со стороны правоохранителей.

По сообщениям СМИ, депутатов Рады эвакуировали через подземный ход, в здании остаются одни журналисты и сотрудники правоохранительных органов.