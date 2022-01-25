Несмотря на серьезную экономическую экспансию Китая в страны Средней Азии, Пекин далеко не все контролируют. В Казахстане очень сильны антикитайские настроения. В Киргизии вообще были антикитайские бунты. Об этом рассказал специалист по Средней Азии Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

Китай предпочитает экономическую экспансию, загоняя в долги страны региона, и потом за счет этого забирает под контроль инфраструктуру и ресурсы, и осуществляет таким образом политическое влияние, и он тоже заинтересован в том, чтобы поучаствовать в утилизации постсоветского пространства, отметил эксперт.

«Я уже говорил, что наступает новая эпоха, и к ней надо готовиться всем странам региона, не только России. Поэтому китайцам было бы интересно контролировать ситуацию не только с помощью экономических и долговых операций, но и начать утилизацию на политическом уровне», — указал Серенко.

Так что в перспективе мы можем оказаться перед лицом политической конкуренции между Россией и Китаем за влияние на власть и силовые структуры постсоветских элит, китайские товарищи хотели бы повысить этот уровень, но и Россия не готова свои позиции уступить, заключил собеседник издания.

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