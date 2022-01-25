Региональная антитеррористическая структура ШОС во время казахстанских беспорядков заявляла, что готова оказать необходимое содействие компетентным органам Казахстана при соответствующим запросе, однако в республику для стабилизации обстановки были введены миротворческие силы ОДКБ.
Китай предпочитает экономическую экспансию, загоняя в долги страны региона, и потом за счет этого забирает под контроль инфраструктуру и ресурсы, и осуществляет таким образом политическое влияние, и он тоже заинтересован в том, чтобы поучаствовать в утилизации постсоветского пространства, отметил эксперт.
«Я уже говорил, что наступает новая эпоха, и к ней надо готовиться всем странам региона, не только России. Поэтому китайцам было бы интересно контролировать ситуацию не только с помощью экономических и долговых операций, но и начать утилизацию на политическом уровне», — указал Серенко.
Так что в перспективе мы можем оказаться перед лицом политической конкуренции между Россией и Китаем за влияние на власть и силовые структуры постсоветских элит, китайские товарищи хотели бы повысить этот уровень, но и Россия не готова свои позиции уступить, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.