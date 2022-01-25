Во вторник, 25 января, сторонники движения «saveФОП» (ФОП — физическое лицо-предприниматель) вышли на очередной митинг и шествие в Киеве. Они требуют отсрочки закона по введению обязательных кассовых аппаратов и смягчение карантинных мер.
После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полиции.
Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих и оттеснили их от Верховной Рады. Со второй попытки им удалось захватить сцену, с которой организаторы акции координировали действия своих сторонников.
По сообщению СМИ, один из участников акции после столкновений не подает признаки жизни после того, как ему оказали медицинскую помощь.