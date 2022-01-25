Полиция оттеснила протестующих предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщают 25 января украинские СМИ

Столкновения под Радой: контратака полиция окончилась неудачей © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полиции.

Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих и оттеснили их от Верховной Рады. Со второй попытки им удалось захватить сцену, с которой организаторы акции координировали действия своих сторонников.

По сообщению СМИ, один из участников акции после столкновений не подает признаки жизни после того, как ему оказали медицинскую помощь.