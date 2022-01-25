Создатели украинской семейной комедии «Большая прогулка» 25 января выложили ее трейлер в YouTube. В фильме появится и исполнит песни любимая зрителями Верка Сердючка

«Это история о том, какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, перед лицом общей угрозы мы всегда — единая мощная сила», — говорится в анонсе.

Авторы картины обещают драматичную битву украинцев за полянку для шашлыков. Здесь столкнется семья работников культуры Драгомановых и мелких бизнесменов Наливайченко. «Сваты» вернулись, а украинцы стали русскими. Скандальные итоги 2021 года в шоу-бизнесе © Instagram, svatiofffan

К разборкам семей подключится беглец-коррупционер, который зарыл на поляне деньги. Он захватит детей Драгомановых и Наливайченко в заложники.

Удастся ли таким разным семьям найти общий язык в критической ситуации, украинские зрители смогут узнать в феврале 2022 года.

Оживит действо Верка Сердючка. Создатели фильма обещают, что любимый персонаж зрителей появится на экране в компании мамы. В трейлере звучит песня Сердючки «Е пропозиция» («Есть предложение»).

Комедию сняли при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Режиссер — Олег Зборовский. В фильме сыграли актеры «Квартала 95» Юрий Ткач и Елена Кравец.