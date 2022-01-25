«Это история о том, какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, перед лицом общей угрозы мы всегда — единая мощная сила», — говорится в анонсе.
Авторы картины обещают драматичную битву украинцев за полянку для шашлыков. Здесь столкнется семья работников культуры Драгомановых и мелких бизнесменов Наливайченко.
К разборкам семей подключится беглец-коррупционер, который зарыл на поляне деньги. Он захватит детей Драгомановых и Наливайченко в заложники.
Удастся ли таким разным семьям найти общий язык в критической ситуации, украинские зрители смогут узнать в феврале 2022 года.
Оживит действо Верка Сердючка. Создатели фильма обещают, что любимый персонаж зрителей появится на экране в компании мамы. В трейлере звучит песня Сердючки «Е пропозиция» («Есть предложение»).
Комедию сняли при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Режиссер — Олег Зборовский. В фильме сыграли актеры «Квартала 95» Юрий Ткач и Елена Кравец.