В Киеве продолжается противостояние протестующих предпринимателей с полицией возле здания Верховной Рады. Правоохранители предприняли попытку взять под контроль сцену, однако были оттеснены участниками акции. Кадры с места событий публикуют украинские Telegram-каналы 25 января

После неудачных попыток со стороны протестующих прорваться в парламент, полиция начала теснить демонстрантов и захватила сцену, с которой организаторы вели координацию действий своих сторонников. Судя по видео, правоохранителей буквально вытолкнули со сцены.

Украинские предприниматели уже третий год проводят акции протеста, главным требованием которых является отсрочка закона по введению обязательных кассовых аппаратов и смягчение карантинных мер.

Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Первоначально несколько тысяч протестующих собрались возле Рады, после чего совершили марш по центру города, однако проходы к зданием органов центральной власти были перекрыты, после чего участники акции вернулись к парламенту и выдвинули ультиматум депутатам, требуя диалога. После того, как к предпринимателям никто не вышел, они пошли на штурм Рады.

К этому моменту здание парламента было взято под усиленную охрану правоохранителями. Оцеплению полиции удалось оттеснить протестующих, начались задержания. Столкновения продолжались около получаса.

Входы и выходы из парламента остаются закрытыми. В Раде, тем временем, продолжается пленарное заседание.