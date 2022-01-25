Протестующие предприниматели устроили стычки с полицией и попытались прорваться в здание Верховной Рады в Киеве. Кадры с места событий 25 января публикуют украинские Telegram-каналы

Украинские предприниматели уже третий год проводят акции протеста, главным требованием которых является отсрочка закона по введению обязательных кассовых аппаратов и смягчение карантинных мер.

Отчаяшиеся предприниматели штурмуют офис Зеленского, против них применили газ © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Первоначально несколько тысяч протестующих собрались возле Рады, после чего совершили марш по центру города, однако проходы к зданием органов центральной власти были перекрыты, после чего участники акции вернулись к парламенту и выдвинули ультиматум депутатам, требуя диалога. После того, как к предпринимателям никто не вышел, они пошли на штурм Рады.

К этому моменту здание парламента было взято под усиленную охрану правоохранителями. Оцеплению полиции удалось оттеснить протестующих, начались задержания. Столкновения продолжались около получаса, после чего организаторы акции взяли паузу и решают, продолжать ли протест или перенести его на другую дату.

Входы и выходы из парламента остаются закрытыми. В Раде, тем временем, продолжается пленарное заседание.