В Белгородской области на границе с Украиной российские военные развернули новый батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили 25 января журналистам в пресс-службе Западного военного округа

«Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Батальон РЭБ для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии и создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Самые решительные военные учения. Как Белоруссия и Россия готовятся защищаться © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев заявил, что вхождение подразделения РЭБ в состав дивизии «существенно повысит разведывательные возможности соединения и сократит время получения необходимой информации».

Помимо этого, в Южном военном округе во вторник, 25 января, началась проверка боеготовности личного состава. Отрабатывается взаимодействие и управление подразделениями разных родов войск.

Ранее Россия начала переброску войск для совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость — 2022».

Киев и страны Запада обвиняют Россию в агрессии против Украины. В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает, а перемещение войск по территории страны — ее суверенное право. В МИД РФ обратили внимание, что ВСУ стянули к линии разграничения в Донбассе половину личного состава армии и технику.