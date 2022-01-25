В ответе США по проекту гарантий безопасности, предложенному РФ, будут указаны действия России, вызывающие опасения у Европы, а также сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности РФ. Об этом сообщается 25 января в материале Bloomberg

Издание ссылается на официального представителя ЕС. Украины в НАТО не будет, а к России нужен новый подход. О чём пишут ведущие американские СМИ © коллаж Украина.Ру

Он указал, что США координируют свой письменный ответ на требования России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.

«В ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут отреагировать на обеспокоенности России, а также действия России, которые вызывают обеспокоенность у Европы», — рассказал источник издания.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал неприемлемым требование отказаться от расширения Альянса, однако заявил, что готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные.

В конце 2021 года Россия передала США и НАТО проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Россия настаивает на юридических гарантиях отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, в частности невступления в Альянс Украины, и от создания военных баз в постсоветских странах. Также в проект соглашений включен пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.