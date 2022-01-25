Президент Хорватии Зоран Миланович в эфире национального телевидения заявил, что в случае эскалации на Украине отзовет своих военных из сил НАТО в Восточной Европе, передает РИА Новости 25 января

Миланович заверил, что Хорватия не имела и не будет иметь ничего общего с наращиванием сил НАТО в Восточной Европе.

Президент Хорватии подчеркнул, что власти не только не будет отправлять в зону конфликта своих солдат, но и отзовут из региона всех до последнего хорватского солдата. Военные РФ не могут игнорировать активность НАТО - Песков © РИА Новости, Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

«Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе… Но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение», — заявил он.

Ранее в НАТО заявили об отправке дополнительных военных подразделений и техники в Восточную Европу.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке «вторжения» на Украину и угрожают санкциями. В Кремле подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а страны НАТО используют обвинения как предлог для размещения военной техники у границ России.