Елена Зеленская в своем Instagram написала поздравительный пост своего супругу Владимиру Зеленскому, которому 25 января исполнилось 44 года

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«Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так на меня смотришь.. Так смотрят только те, кто искренне любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты смотришь, я ничего не боюсь. Пожалуйста, смотри! У нас еще все впереди. Поэтому береги себя. Мы должны воплотить все, о чем мечтали вместе. С днем рождения, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба главы украинского государства проинформировала, что Зеленский попросил в день своего рождения не дарить ему подарки, а вместо этого внести пожертвование на благотворительный счет.