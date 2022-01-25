К пожеланиям Зеленская добавила фотографию мужа в черно-белом исполнении. На фото президент запечатлен на одном из мероприятий, вокруг него неизвестные люди, он смотрит вдаль и улыбается. Пожелание мужу первая леди написала многозначительное и очень личное. Прежде всего, пожелав «беречь себя».
«Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так на меня смотришь.. Так смотрят только те, кто искренне любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты смотришь, я ничего не боюсь. Пожалуйста, смотри! У нас еще все впереди. Поэтому береги себя. Мы должны воплотить все, о чем мечтали вместе. С днем рождения, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба главы украинского государства проинформировала, что Зеленский попросил в день своего рождения не дарить ему подарки, а вместо этого внести пожертвование на благотворительный счет.