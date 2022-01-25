Племянница украинской певицы Софии Ротару исполнительница Sonya Kay (София Хлябич) заявила в Instagram 25 января об уходе со сцены

«Хочу вам сообщить, что, как певица Sonya Kay, я закончила свою карьеру. Я считаю, что я со своей командой сделали огромный вклад в украинскую музыку», — написала племянница Софии Ротару.

Она добавила, что прощается «со слезами на глазах», и пояснила, что больше не будет певицей, потому что в ее жизни начался новый этап. Руссо превратил танцевальную «Червону руту» Ротару в «гимн любви» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Ничего себе новости», «Очень жаль», «Возвращайтесь, когда захотите», «Как пела твоя тетя — перевою метель, переплачу дожди, только не уходи», — расстроились подписчики девушки.

Соне Хлябич 31 год. Ее отец Сергей Хлябич был гитаристом, а затем руководителем ВИА «Черемош». В нем выступали младшие сестры Софии Ротару - Аурика и Лидия, мать Сони. Лидия Ротару оставила карьеру певицы в 1990 году, когда была на шестом месяце беременности.