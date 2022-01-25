Первому заместителю главы Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом 25 января написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале

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«Было установлено, что 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка», — описал ситуацию мэр Киева.

В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком. Город привел заброшенную территорию в строй, вывез мусор и благоустроил территорию, устроив там сквер.

По данным украинских СМИ, Кличко трактует подозрение в отношение своего заместителя как сфабрикованное дело и говорит, что СНБО просто хочет на этой земле построить высотки.

В 2020 году Николай Поворозник требовал взятку в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика за содействие в согласовании градостроительных условий и ограничений. Обыски в мэрии Киева по этому делу прошли в апреле 2022 года. Сам Поворозник все обвинения отрицал.