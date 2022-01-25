Верховная Рада Украины приняла проект постановления об обращении в Организацию Объединенных Наций, Европарламент и другие международные организации, сообщается на сайте парламента 25 января

Рада приняла «Постановление относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины».

Инициативу поддержали 282 депутата. Военные РФ не могут игнорировать активность НАТО - Песков © РИА Новости, Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

«Этот призыв должен быть услышан в мире. Нам необходимо об этом говорить и формировать позицию. Ведь ничем не оправданные агрессивные геополитические амбиции РФ стали реальной угрозой суверенитету и территориальной целостности не только Украины. Это и прямая угроза странам Европы и всего мира», — заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, постановлением предлагается признать, что требования РФ к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины нарушают международные договоры и принципы и нормы международного права.

Ранее Россия обратилась к США и НАТО с проектами предложений по гарантиям безопасности. Предлагается не расширять Альянс на восток, в частности не принимать в него Украину, и не размещать ударное вооружение на границах с Россией. Стороны продолжают вести переговоры.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в подготовке вторжения и «агрессии» против Украины. Москва отрицает обвинения и обращает внимание, что под их предлогом на Украину поступает военная техника стран Запада, что может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.