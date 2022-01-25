Депутаты Верховной Рады не поддержали большинством голосов создание временной следственной комиссии (ВСК) по вопросу расследования деятельности омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, трансляцию заседания 25 января вел телеканал «Рада»

Ранее с предложением расследовать деятельность омбудсмена Людмилы Денисовой выступил депутат от «Слуги народа» Максим Дырдин.

Решение о создании ВСК по этому вопросу набрало лишь 202 голоса в поддержку (при необходимых 226). Украинский астролог ответил, пройдут ли «Слуги народа» в Раду еще раз © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По мнению СМИ, команда Зеленского, в том числе «Слуги народа», хотят «убрать» Денисову.

Причины как минимум две — она считается человеком экс-главы МВД Арсена Авакова, а кроме того, выступила за отправку в Венецианскую комиссию закона об олигархах, предложенного Зеленским.

Кроме того, всего 215 депутатов поддержали принятие нового календарного плана на сессию. Из-за этого в повестку дня Рады пока не включили президентские законопроекты о двойном гражданстве и экономическом паспорте.