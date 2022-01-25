Министр обороны Украины Алексей Резников 25 января заявил о готовности встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров и с участием партнеров, передает LB.ua

Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он также добавил, что по состоянию на сегодняшний день Киев не видит угрозы полномасштабного вторжения России на Украину.

По его словам, хотя данные украинской и разведки стран-партнеров совпадают, есть разница в их интерпретации.

Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

По словам главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.