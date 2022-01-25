Пока президентом РФ является Владимир Путин, внешнюю политику страны определяет именно он. Об этом заявил 25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова

«Наш народ»: Кадыров заговорил о присоединении Украины к Чечне © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента отметил, что, как и любой гражданин РФ, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Ранее Кадыров высказался по ситуации на Украине. Глава Чеченской Республики заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, поэтому на месте президента РФ сам он «давно забрал бы» ее и «навел в ней порядок».