«Хочу напомнить, что основы внешней политики России формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что, как и любой гражданин РФ, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.
Ранее Кадыров высказался по ситуации на Украине. Глава Чеченской Республики заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, поэтому на месте президента РФ сам он «давно забрал бы» ее и «навел в ней порядок».