Бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил президента Владимира Зеленского с 44-летием. Соответствующее видео распространили украинские СМИ

Уйти с поста и не баллотироваться! Что Зеленскому желают в день рождения

Во вторник, 25 января Зеленский празднует день рождения, ему исполнилось 44 года.

На днях Разумков призывал украинского лидера созвать закрытое заседание парламента и рассказать депутатам об угрозах, которые стоят перед страной.