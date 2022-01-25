«Лучший подарок, который он бы мог себе сделать — это прийти в Раду, выступить и заручиться поддержкой. Я неоднократно повторял: мы живем в парламентско-президентской республике, как бы не хотелось президенту, в который раз ему напоминаю, надо читать Конституцию и очень хорошо нужно помнить, что несмотря на консолидацию власти, которую сегодня он сделал в своих руках, без Верховной Рады в парламентско-президентской республике он не сможет сделать ничего. Поэтому важно отложить свои амбиции, перестать смотреть рейтинги и начать работать на благо страны», — сказал Разумков.
Во вторник, 25 января Зеленский празднует день рождения, ему исполнилось 44 года.
На днях Разумков призывал украинского лидера созвать закрытое заседание парламента и рассказать депутатам об угрозах, которые стоят перед страной.