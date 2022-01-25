Выяснилось, что трек Head Under Water, который представил певец LAUD, был опубликован еще в 2018 году. Поэтому исполнителя в финале отбора заменил певец Barleben с песней Hear My Words.
«Позор, снова протащили своего», «А нельзя было просто песню поменять?», «Ощущение, что специально его позвали, чтобы устроить скандал», «Цирк», — возмутились подписчики канала.
Певец LAUD (Владислав Каращук) также заявил, что ситуация его не устраивает. Он призвал судей Нацотбора проконсультироваться с международным жюри «Евровидения».
«Я очень люблю эту песню и верю, что с ней смогу достойно представить Украину на конкурсе Евровидение-2022», — написал он в своем Instagram.
Всего в списке 8 финалистов: Alina Pash с песней «Тени забытых предков», Cloudless - All be alright, Kalush Orchestra - Stefania, Michael Soul - Demons, Our Atlantic — «Моя Любовь», Roxolana - GIRLZZZZ, Wellboy - Nozzy Bossy, Barleben - Hear My Words.
В этом году конкурс «Евровидение» пройдет в Турине.