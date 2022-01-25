«В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг», — уточнил глава государства.
Также он напомнил, что в скором времени программа будет распространяться и на граждан Украины в возрасте 14-18 лет, а лекарства в ее рамках смогут покупать, кроме пенсионеров, и лица с инвалидностью.
В декабре на Украине начали принимать заявки для выплат за вакцинацию от COVID-19. Поощрение в размере 1 тысячи гривен (почти 3 тысячи рублей) получают полностью вакцинированные украинцы. Оно приходит только на специальную карту «єПідтримка» (е-Поддержка). Эта карта сделана для помощи украинским гражданам и бизнесу в период пандемии. Деньги нужно потратить за 4 месяца со срока получения, иначе они вернутся обратно в государственный бюджет. На них можно приобрести книги, абонемент в спортзал, билеты в кино и так далее.