Программа є-Підтримка (е-Поддержка), по которой украинцы получают выплаты за вакцинацию от коронавируса, будет расширена для людей пожилого возраста. Об этом 24 января заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице Офиса президента

Обошли систему: украинцы скупают пиво на матпомощь Зеленского © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк уточнил глава государства.

Также он напомнил, что в скором времени программа будет распространяться и на граждан Украины в возрасте 14-18 лет, а лекарства в ее рамках смогут покупать, кроме пенсионеров, и лица с инвалидностью.

В декабре на Украине начали принимать заявки для выплат за вакцинацию от COVID-19. Поощрение в размере 1 тысячи гривен (почти 3 тысячи рублей) получают полностью вакцинированные украинцы. Оно приходит только на специальную карту «єПідтримка» (е-Поддержка). Эта карта сделана для помощи украинским гражданам и бизнесу в период пандемии. Деньги нужно потратить за 4 месяца со срока получения, иначе они вернутся обратно в государственный бюджет. На них можно приобрести книги, абонемент в спортзал, билеты в кино и так далее.