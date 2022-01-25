Политик заявил, что «приветствует решения» тех стран Европы, которые эвакуируют своих дипломатов из Киева.

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Новый мировой порядок за счёт РФ? Военный эксперт объяснил, почему у США ничего не выйдет

«Правильный пример подали американцы: лучше раньше, пока пробок нет на дорогах и не дожидаясь афганского варианта, когда пришлось убегать, цепляясь за шасси самолетов. В этом смысле американцы большие специалисты по эвакуации. Для этого нужно особое чутьё», — написал Жириновский.

Ранее, 22 января, посольство США на Украине обратилось к Госдепартаменту за разрешением покинуть территорию Украины всему «вспомогательному персоналу» этого учреждения и членам их семей.

Также о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть Украину заявили посольства Великобритании, Австралии и Германии.