Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале 24 января заявил, что дипломаты, которые начали эвакуацию из Киева, поступили правильно

Политик заявил, что «приветствует решения» тех стран Европы, которые эвакуируют своих дипломатов из Киева. Новый мировой порядок за счёт РФ? Военный эксперт объяснил, почему у США ничего не выйдет

«Правильный пример подали американцы: лучше раньше, пока пробок нет на дорогах и не дожидаясь афганского варианта, когда пришлось убегать, цепляясь за шасси самолетов. В этом смысле американцы большие специалисты по эвакуации. Для этого нужно особое чутьё», — написал Жириновский.

Ранее, 22 января, посольство США на Украине обратилось к Госдепартаменту за разрешением покинуть территорию Украины всему «вспомогательному персоналу» этого учреждения и членам их семей.

Также о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть Украину заявили посольства Великобритании, Австралии и Германии.