Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко почти месяц находилась в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом на днях сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в Госпогранслужбе

«Забальзамировали»: Тимошенко напугала украинцев © Юлия Тимошенко/Инстаграм

Собеседник издания отметил, что политик прибыла на Украину накануне заседания согласительного совета в Верховной Раде перед сессионной неделей.

Также источники сообщили, что в Дубай недавно переехала дочь Тимошенко со своей семьей.

На днях украинский журналист-расследователь Михаил Ткач потроллил Тимошенко, которая выложила у себя в Facebook свое выступление с согласительного совета Верховной Рады и написала, что «сегодня каждая украинская семья живет переживанием — нападет ли Россия?». Ткач напомнил, что она провела почти месяц за рубежом и пошутил, что сегодня действительно «каждая украинская семья живет 27 дней в Дубаи с такими мыслями».