По его данным, Тимошенко вылетела с Украины перед новогодними праздниками — 27 декабря, а вернулась в страну только 23 января.
Собеседник издания отметил, что политик прибыла на Украину накануне заседания согласительного совета в Верховной Раде перед сессионной неделей.
Также источники сообщили, что в Дубай недавно переехала дочь Тимошенко со своей семьей.
На днях украинский журналист-расследователь Михаил Ткач потроллил Тимошенко, которая выложила у себя в Facebook свое выступление с согласительного совета Верховной Рады и написала, что «сегодня каждая украинская семья живет переживанием — нападет ли Россия?». Ткач напомнил, что она провела почти месяц за рубежом и пошутил, что сегодня действительно «каждая украинская семья живет 27 дней в Дубаи с такими мыслями».