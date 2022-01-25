Ляшко рассказал, что знает, где находится бункер, но не будет раскрывать его местоположения, потому что это может быть секретной информацией.
«Это большой подземный комплекс, построенный при советской власти на случай ядерной войны. Там планировалось размещение органов управления высших органов власти УССР — оно по наследству перешло Украине. Это помещение рассматривается как запасной комплекс для работы парламента Украины», — заявил он.
По словам Ляшко, в бункере хватит места на тысячу человек, он рассчитан на депутатов и членов аппарата Верховной Рады, и там можно без проблем и жить, и работать.
«Даже в бюджете Верховной Рады есть строчка "На мобилизационные мероприятия", в том числе на поддержание жизнеспособности этого подземного комплекса. Как у Гитлера, когда у него ставка была "Вервольф"», — заключил он.
Ранее Ляшко призвал украинцев к мобилизации «перед лицом российской угрозы».