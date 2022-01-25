Для депутатов и аппарата Верховной Арды на случай чрезвычайных ситуаций на Украине оборудован подземный бункер. Об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в эфире канала «Украина 24» 24 января

Ляшко рассказал, что знает, где находится бункер, но не будет раскрывать его местоположения, потому что это может быть секретной информацией. Зеленский введет военное положение: Ляшко назвал дату © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Это большой подземный комплекс, построенный при советской власти на случай ядерной войны. Там планировалось размещение органов управления высших органов власти УССР — оно по наследству перешло Украине. Это помещение рассматривается как запасной комплекс для работы парламента Украины», — заявил он.

По словам Ляшко, в бункере хватит места на тысячу человек, он рассчитан на депутатов и членов аппарата Верховной Рады, и там можно без проблем и жить, и работать.

«Даже в бюджете Верховной Рады есть строчка "На мобилизационные мероприятия", в том числе на поддержание жизнеспособности этого подземного комплекса. Как у Гитлера, когда у него ставка была "Вервольф"», — заключил он.

Ранее Ляшко призвал украинцев к мобилизации «перед лицом российской угрозы».