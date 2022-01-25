Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит сложный и опасный год, заявил в комментарии «Главреду» украинский астролог Влад Росс 25 января

В Дом власти в гороскопе Зеленского входит планета Сатурн, пояснил астролог. Она связана с проблемами и угрозами, в том числе возможностью утратить власть. Кроме того, на Зеленского будет отрицательно влиять и планета Марс.

«Если Зеленский и лишится власти, то случиться это может только в 2022 году. Планета катастроф, агрессии и войны — Марс — будет определяющей и ключевой в его годовом соляре. Поэтому в 2022 году не исключено, что президенту придется иметь дело с широкомасштабной войной с Россией», — заявил Росс.

Конец февраля — март станет самым болезненным периодом в 2022 году для Зеленского, указал астролог. По его словам, в это время президенту Украины грозят самые напряженные ситуации, велика опасность, что его свергнут. Воспоминания о Зеленском. "Он не лох". Астрологический портрет президента Украины

При этом самый опасный месяц 2022 года для Зеленского — ноябрь. В частности, в этом месяце ему нужно опасаться огнестрельного оружия.

«Примерно в 20-х числах ноября, когда Марс соединится с асцендентом, на жизнь Зеленского могут покушаться, или же в это время созреет новый майдан», — предрек астролог.

Помимо перечисленных напастей, если Зеленский продержится на посту до конца года, из-за влияния Луны и Марса ему грозит сильное падение рейтинга — до 10-15% и в целом потеря популярности, добавил Росс.