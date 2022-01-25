Сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

Алексей Константинович Пушков родился 10 августа 1954 года в Пекине (Китай) в семье советского дипломата.

Затем семья переехала во Францию, позднее вернулась в СССР.

В 1976 году окончил историко-дипломатический факультет Московского института международных отношений МИД СССР (МГИМО) по специальности «международные отношения». Работал в ООН. Алексей Пушков: Иск России к Украине в ЕСПЧ не останется без последствий © РИА Новости, Владимир Трефилов

Защитил диссертацию на тему «Кризис основных политических концепций англо-американской буржуазной "советологии"». Кандидат исторических наук.

В 1983-1988 годах — редактор журнала коммунистических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма» (Прага).

В 1988-1991 годах был консультантом Международного отдела ЦК КПСС, являлся спичрайтером Михаила Горбачёва.

В 1991-1995 годах — заместитель главного редактора еженедельника «Московские новости» по международному направлению

В 1993-2000 годах — член редакционной коллегии американского журнала Foreign Policy, издаваемого Фондом Карнеги в Вашингтоне.

С 1993 года — член и постоянный эксперт Всемирного экономического форума в Давосе.

В 1995-1996 годах — заместитель генерального директора — директор Дирекции по связям с общественностью и СМИ ОРТ, а с 1996 по 1998 год — директор Дирекции международных связей ОРТ. Являлся политическим обозревателем «Независимой газеты», вёл рубрику «Личное мнение».

С 1998 года — автор и ведущий аналитической программы «Постскриптум» на телеканале «ТВ Центр». С 2002 года — член редколлегии американского журнала National Interest. С 2005 года является членом лондонского Международного института стратегических исследований.

В 2004-2016 годах — член Президентского совета по развитию гражданского общества. Пушков назвал подготовкой к войне с РФ расширение сотрудничества Украины и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В 2008-2011 годах — директор Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ.

В 2011 году избран депутатом Государственной думы РФ VI созыва по спискам партии «Единая Россия».

С 2012 года — глава делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ (Страсбург). Вице-президент и член Бюро ПАСЕ.

С 29 сентября 2016 года — член Совета Федерации РФ, представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края.

С 2016 года — председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации.

В 2011-2016 годах — председатель Комитета ГД по международным делам, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В октябре 2016 года возглавил временную комиссию Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Входил в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Автор книг «Путинские качели» (Бунинская премия), «От Давоса до Куршевеля. Где решаются судьбы мира» (2011), «Гроссмейстеры Зазеркалья. P.S. Россия и мировая геополитика» (2009), «Противостояние. Обама против Путина» (2016), «Миссия России. Хватит ли Путину сил?» и др.

Лауреат премий правительства Москвы в области журналистики, премии Союза журналистов России (2004) и Союза писателей России (2006).