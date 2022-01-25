На Украине установили рекорд по длине поперечного шпагата - он составил 2,44 метра. Об этом 24 января руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова написала в своем Facebook

Джигурда провел бой против Кушанашвили: при чем здесь Волочкова © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Instagram/otar.kushanashvili Анна Мохонько. Ее рост — 182 см. Результат украинки превзошел длину поперечного шпагата российской балерины Анастасии Волочковой на 19 сантиметров», — отметила Ветрова.

Зафиксировали рекорд в начале месяца, мероприятие прошло в Киеве в Klitschko Expo. Диетолог пообещала не останавливаться на рекорде.

«Ставлю новые цели — и новый рекорд не заставит себя ждать», — заверила она.

Несколько лет назад шпагат российской артистки балета Волочковой попал в Книгу рекордов России по фитнесу. Танцовщица проводила мастер-класс для участниц одного из конкурсов красоты. Девушки приехали в московский спортивный клуб, чтобы поучиться у балерины грации и пластике. Туда же наведался и представитель Книги рекордов России по фитнесу Андрей Лобков со строительной рулеткой. Он замерил размах ног Волочковой в поперечном шпагате. Цифра получилась внушительная — 225 сантиметров. Балерина получила сертификат, подтверждающий, что рекорд официально зафиксирован