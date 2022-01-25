«Рекордсменкой по длине ног стала диетолог из Полтавы Анна Мохонько. Ее рост — 182 см. Результат украинки превзошел длину поперечного шпагата российской балерины Анастасии Волочковой на 19 сантиметров», — отметила Ветрова.
Зафиксировали рекорд в начале месяца, мероприятие прошло в Киеве в Klitschko Expo. Диетолог пообещала не останавливаться на рекорде.
«Ставлю новые цели — и новый рекорд не заставит себя ждать», — заверила она.
Несколько лет назад шпагат российской артистки балета Волочковой попал в Книгу рекордов России по фитнесу. Танцовщица проводила мастер-класс для участниц одного из конкурсов красоты. Девушки приехали в московский спортивный клуб, чтобы поучиться у балерины грации и пластике. Туда же наведался и представитель Книги рекордов России по фитнесу Андрей Лобков со строительной рулеткой. Он замерил размах ног Волочковой в поперечном шпагате. Цифра получилась внушительная — 225 сантиметров. Балерина получила сертификат, подтверждающий, что рекорд официально зафиксирован