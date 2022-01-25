Украину растягивают с двух сторон, поскольку она стала нестабильной, конфликтной страной с расколотой территорией. Об этом 24 января рассказал украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш»

Кулеба прокомментировал эвакуацию дипломатов с Украины © Facebook, Dmytro Kuleba

«Выгодополучатели — Россия, Великобритания даже в большей степени, чем США, поскольку Британия получила право на временную монополию на восточно-европейскую политику. Россия обретает новые социальные ресурсы, потому что в ее состав включен Крым, а это 2 миллиона бывших наших соотечественников… Под большим вопросом нашей неустойчивой территории по западной границе. Тут необходимо вспомнить тему 2-годичной давности о паспортизации. Проблема не решена ни в венгерских, ни в румынских районах», — заявил он.

Ермолаев уточнил, что США уступили влияние практически сразу после ухода президента Дональда Трампа, что было очень заметно для дипломатов.

Ранее Ермолаев также выразил мнение, что украинские власти довели страну до того, что она стала коллективным трофеем на карте мира без учета собственного мнения.