Украинские власти довели страну до того, что она стала коллективным трофеем на карте мира без учета собственного мнения. Об этом 24 января рассказал украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш»

По его словам, внешнеполитические события свидетельствуют о неком перераспределении мира. «Подвинулись умом»: Михеев рассказал, что значит для Запада проект «Украина» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Хотят перераспределить нас, как страну. Потому что в ходе этого перераспределения наиболее слабой, уязвимой или несубъектная наша страна является, если хотите, трофеем. Вот мы — трофей по состоянию на сейчас. Это вовсе не означает, что у нас заканчивается жизнь. Трофейная страна тоже может жить и даже неплохо… Но мы коллективный трофей и каждый получает кусочек», — заявил эксперт.

По его словам, 50% стран мира в настоящее время являются «трофейными», поскольку «за них решают и им сообщают».

Также Ермолаев отметил, что страна достигла такого положения за последние годы, благодаря предыдущему и нынешнему политическому режиму, которые часто шли в чьем-то фарватере, прислушиваясь и реализуя, не имея собственной позиции.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на то, что риторика США по отношению к Украине в переговорах с Россией фальшива. Он отметил, что Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиске псевдопартнеров со стороны США и стран НАТО.