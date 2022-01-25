Министерство иностранных дел (МИД) Канады рекомендовало гражданам страны избегать любых необязательных поездок на Украину. Об этом 24 января сообщили на сайте ведомства

«Угрозы со стороны РФ»: США предостерегли своих граждан от поездок на Украину © Facebook, Операція об'єднаних сил говорится в материале.

Ведомство подчеркнуло, что «тем, кто уже находится на Украине, следует оценить необходимость своего дальнейшего пребывания в этой стране».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

На днях Госдепартамент США призвал американцев воздержаться от поездок на Украину. Кроме того, в немецком внешнеполитическом ведомстве посоветовали гражданам ФРГ пересмотреть планы поездок на Украину и по возможности перенести их на другой срок. МИД Великобритании также рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину.