«Владимир Александрович объявил, что не будет принимать никаких подарков, он даст номер благотворительного счета, на который кто желает, может перевести свои средства», — рассказал Стефанчук.
Во вторник, 25 января Зеленский празднует день рождения, ему исполнилось 44 года.
Ранее, в 2021 году, Зеленский также отказался от подарков от членов правительства и парламента. Он попросил перевести деньги любой инфекционной больнице на Украине.
Тогда же Зеленский попал в скандал из-за нарушения правил карантина. На вечеринке в честь его дня рождения собрались 30 человек, при этом гости были без масок.