Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что откажется от подарков на день рождения, вместо этого он предложил перевести деньги благотворительной организации. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает «24 канал»

«Владимир Александрович объявил, что не будет принимать никаких подарков, он даст номер благотворительного счета, на который кто желает, может перевести свои средства», — рассказал Стефанчук.

Во вторник, 25 января Зеленский празднует день рождения, ему исполнилось 44 года. Воспоминания о Зеленском. "Он не лох". Астрологический портрет президента Украины

Ранее, в 2021 году, Зеленский также отказался от подарков от членов правительства и парламента. Он попросил перевести деньги любой инфекционной больнице на Украине.

Тогда же Зеленский попал в скандал из-за нарушения правил карантина. На вечеринке в честь его дня рождения собрались 30 человек, при этом гости были без масок.