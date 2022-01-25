Бывший депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что ждал реакции членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по поводу него, как кандидата президента Украины, который якобы устроил бы Россию. Такое мнение 24 января он высказал в эфире телеканала «Наш»

«Я, конечно, был немного удивлен. Потому что, думаю, вы, как украинцы, абсолютно понимаете, что это фейковая новость. Вы понимаете и те, кто владеют ситуацией в Украине, тоже понимают, что это абсолютный фейк. Для чего он был использован — большой вопрос. Я, честно говоря, как и вы, сегодня ждал решения СНБО», — заявил он.

Что делать с Донбассом: Мураев дал совет Зеленскому © пресс-служба президента Украины

В понедельник, 25 января, состоялось срочное заседание СНБО. По его итогам состоялся брифинг, в ходе которого секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы наступления РФ на Украину в ближайшее время. Отвечая на вопрос журналиста о Мураеве, он подчеркнул, что введение санкций против этого политика не стоит в повестке дня, так как нет соответствующего обращения компетентных органов.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что по данным их разведки, Россия не просто подготовила «оккупацию» Украины, но даже «назначила» своего президента — Евгения Мураева.

Также Мураев дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал, верит ли он в то, что на его страну нападет Российская Федерация с целью отобрать территории.