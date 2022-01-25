Президенты стран-участниц «нормандского формата» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе могут провести саммит весной текущего года. Об этом 24 января заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала UkrLive

Что делать с Донбассом: Мураев дал совет Зеленскому © пресс-служба президента Украины Очередная встреча политсоветников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 26 января в Париже. В декабре президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность продолжения переговоров по Донбассу в формате «нормандской четверки». Он заявил об актуальности формата с учетом новых инициатив.