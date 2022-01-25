«26 числа же будет встреча в "нормандском формате" советников президентов в Париже. Так что будем надеяться, что и "нормандский формат" возродится. У меня есть информация, что может быть даже встреча будет в этом году, где-то до марта-апреля даже встреча президентов. И может быть даже встреча небольшая президентов [России и Украины] тет-а-тет», — сказал Карасев.
Очередная встреча политсоветников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 26 января в Париже.
В декабре президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность продолжения переговоров по Донбассу в формате «нормандской четверки». Он заявил об актуальности формата с учетом новых инициатив.