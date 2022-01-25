«Подозреваемый Порошенко П.А. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече», — сообщили в ведомстве.
Помимо этого, экс-президент явился на допрос с опозданием, отметили в ГБР.
В Госбюро пояснили, что следователь был готов допрашивать Порошенко, и расценили поведение политика как «ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей».
Петр Порошенко подозревается на Украине в госизмене и финансировании терроризма по делу о закупке угля в ЛДНР. 17 января он вернулся на Украину. Суд отпустил его под личное обязательство.