Пятый президент Украины Петр Порошенко ушел 24 января с допроса в Госбюро расследований (ГБР), не дождавшись следователя по своему делу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Facebook

«Подозреваемый Порошенко П.А. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, экс-президент явился на допрос с опозданием, отметили в ГБР. Цифры страха. Что украинцы думают о «вторжении России» и деле против Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Госбюро пояснили, что следователь был готов допрашивать Порошенко, и расценили поведение политика как «ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей».

Петр Порошенко подозревается на Украине в госизмене и финансировании терроризма по делу о закупке угля в ЛДНР. 17 января он вернулся на Украину. Суд отпустил его под личное обязательство.