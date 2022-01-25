Украинцы ошибочно считают тему досрочных президентских выборов в стране главным политическим сюжетом на текущий год. Об этом 24 января заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала UkrLive

Михеев назвал возможного посредника между Россией и Украиной © РИА Новости,

«А мы в эпицентре этого передела. Мы между геополитической войной и миром. Мы в переделе. Поэтому и возникают вопросы с НАТО и нейтралитета, внеблоковости. Украина в следующие 30 лет, это сейчас решается. Это не один год. Как в 1991 году решилась вся динамика и траектория исторического развития Украины на 30 лет — с 1991 по 2021 год, так и сейчас. Закладыватся новая эпоха», — сказал эксперт.

По его мнению, Россия хотела бы поменять архитектуру безопасности в Европе таким образом, чтобы в ней участвовать.

Ранее Карасев выразил мнение, что Запад и США настаивают на том, что НАТО должно оставаться краеугольным камнем в европейкой системе безопасности, поэтому будут уходить от прямой конфронтации путем временного блокирования вступления Украины.