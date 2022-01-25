Украинские политики и бизнес в настоящее время прямо влияют на будущее страны, которое зависит от внешних игроков. Об этом 24 января рассказал украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш»

«Подвинулись умом»: Михеев рассказал, что значит для Запада проект «Украина» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Слабость Украины состоит в том, что в этом перераспределении мира Украина является не участником и акционером, а тем, что перераспределяется. То есть это наши ресурсы, частично наша территория, наше умонастроение. Потому что от того, как в будущем будет вести себя украинская политическая элита и бизнес, будет зависеть и будущее нашей страны», — сказал эксперт.

Ранее политолог Вадим Карасев также выразил мнение, что украинцы ошибочно считают тему досрочных президентских выборов в стране главным политическим сюжетом на текущий год. По его словам, «сюжетный шампур», на который будет «нанизываться все мясо политического шашлыка», это передел Европы между Россией и Западом.