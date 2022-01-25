Двухпартийная группа сенаторов ищет возможности ускорить продвижение проекта демократа Роберта Менендеса «матери всех санкций» против России. Об этом 24 января сообщило издание Politico

Лидеры стран НАТО согласились на «беспрецедентные санкции» против РФ © AFP, KEVIN LAMARQUE говорится в материале.

Сенаторы преследуют цель к концу недели прийти к единому варианту инициативы Менендеса.

Пока переговоры находятся в начальной стадии и никаких конкретных предложений не было выдвинуто. Среди изменений, которые обсуждаются: уточнение пунктов об оборонной помощи Украине и о полномочиях президента США Джо Байдена по введению санкций.

«Осведомленный источник сказал, что камнем преткновения остается вопрос о том, как включить в проект формулировки о "Северном потоке-2", которые не подорвут переговоры администрации с Германией по более широкому пакету санкций», — сказано в тексте.

Менендес ранее заявил, что к возвращению сената с каникул на следующей неделе хочет добиться консенсуса по своей инициативе.

В случае эскалации ситуации вокруг Украины проект предполагает санкции против «Северного потока-2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента РФ Владимира Путина и других представителей руководства. Документ предусматривает, что снять санкции в случае их введения президент США сможет, только обратившись в комитет палаты по ассигнованиям, где необходимо будет подтвердить, что не осталось оснований для ограничительных мер.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.