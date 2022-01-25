«Восемь сенаторов из обеих партий встретились, чтобы разработать проект санкций против России», — говорится в материале.
Сенаторы преследуют цель к концу недели прийти к единому варианту инициативы Менендеса.
Пока переговоры находятся в начальной стадии и никаких конкретных предложений не было выдвинуто. Среди изменений, которые обсуждаются: уточнение пунктов об оборонной помощи Украине и о полномочиях президента США Джо Байдена по введению санкций.
«Осведомленный источник сказал, что камнем преткновения остается вопрос о том, как включить в проект формулировки о "Северном потоке-2", которые не подорвут переговоры администрации с Германией по более широкому пакету санкций», — сказано в тексте.
Менендес ранее заявил, что к возвращению сената с каникул на следующей неделе хочет добиться консенсуса по своей инициативе.
В случае эскалации ситуации вокруг Украины проект предполагает санкции против «Северного потока-2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента РФ Владимира Путина и других представителей руководства. Документ предусматривает, что снять санкции в случае их введения президент США сможет, только обратившись в комитет палаты по ассигнованиям, где необходимо будет подтвердить, что не осталось оснований для ограничительных мер.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.