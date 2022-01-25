Генсекретарь НАТО провел переговоры в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии.
«Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее», — заявил Столтенберг.
Он также подтвердил приверженность Альянса политике открытых дверей для новых членов.
Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что у Швеции и Финляндии сейчас нет намерения подавать заявку на членство в НАТО.
Ранее НАТО стал усиливать военный контингент в Восточной Европе. Страны блока направили в регион корабли и авиацию.