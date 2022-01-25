Политики в режиме онлайн обсудили усилия по сдерживанию «российской агрессии», в том числе путем подготовки серьезных экономических издержек для Москвы и укрепления обороны восточного фланга НАТО.
По результатам встречи было решено, что в случае «вторжения» на Украину против России необходимо ввести «беспрецедентный пакет санкций».
При этом лидеры подчеркнули, что дипломатические переговоры являются «первоочередной задачей».
«Они также согласились с тем, что международное сообщество не должно терпеть никаких действий, которые подрывают суверенитет Украины», — добавили в пресс-службе британского премьера.
Угрозы новых санкций против России со стороны европейских государств начали появляться с осени прошлого года, когда западные СМИ и официальные лица сообщили о подготовке российского «вторжения» на Украину. Неоднократно назывались и предполагаемые даты. Москва все обвинения опровергала. Президент Владимир Путин указывал, что именно страны НАТО продолжают создавать очаги напряженности у границ России.