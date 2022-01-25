Россию и Китай связывает энергетический альянс, заявил посол РФ Андрей Денисов 25 января на пресс-конференции, передает РИА Новости

Посол отметил, что страны сотрудничают в области новых источников энергии, возобновляемых источников энергии, развивается сотрудничество в области переработки энергетического сырья. Не Россия и не Китай: Трамп назвал страну, которая больше всего мешала ему во время президентства © REUTERS, Jim Bourg

«Это дает нам основания говорить о том, что между Россией и Китаем уже сформировался своего рода энергетический альянс, то есть широкая программа разностороннего сотрудничества в области энергетики», — пояснил Денисов.

Дипломат добавил, что РФ и Китай активно обсуждают новые проекты в сфере поставок природного газа.

«Газпром» поставляет газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По условиям контракта с китайской CNPC, объемы поставок должны ежегодно наращиваться до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.

Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил 146,887 млрд долларов.