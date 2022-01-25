На сегодняшний день угрозы немедленного нападения России на Украину нет. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогу заседания глав министерств иностранных дел (МИД) стран ЕС, передает РИА Новости

Боррель сделал заявление по эвакуации дипломатов с Украины © REUTERS, Frederick Florin

«Наши совместные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию встать на путь диалога, продолжатся, даже несмотря на то, что риторика России не внушает доверия», — заявил Боррель.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.