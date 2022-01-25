Он отметил, что Евросоюз продолжит дипломатические усилия по налаживанию контактов с Россией.
«Наши совместные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию встать на путь диалога, продолжатся, даже несмотря на то, что риторика России не внушает доверия», — заявил Боррель.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.