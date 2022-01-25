Президент Франции Эммануэль Макрон 24 января выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины и заявил о необходимости работы для скорейшей деэскалации. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца

Михеев: Украина - повод для сдерживания Европы © РИА Новости, Константин Вечорек / Перейти в фотобанк Джо Байдена, в ходе которой обсуждалась тема Украины. В ней также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры ФРГ, Италии, Великобритании, Италии, Польши.

«Президент Республики выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на границах Украины и заявил о необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации. Эта деэскалация должна пройти через твердые и надежные предупреждения в отношении России, что требует постоянной координации между европейскими партнерами и союзниками, и через расширенный диалог с Россией, который мы ведем», — сказано в коммюнике.

Это предполагает и продолжение переговорных усилий в рамках «нормандского формата», отметили в администрации французского лидера.

В Елисейском дворце подтвердили участие во встрече политсоветников в «нормандском формате» 26 января.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.