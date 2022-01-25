Администрация США не намерена уступать России в вопросах гарантий безопасности. Об этом 24 января заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс

Немецкий депутат определил ключевую роль РФ в безопасности Европы © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк сказал он.

Вашингтон в первую очередь будет обсуждать возможные шаги со своими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной, добавил Прайс.

Представитель Госдепа повторил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями, в том числе размещение ракет в Европе, но не пойдут на компромисс в вопросе политики открытых дверей НАТО.

Прайс также сообщил, что США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на текущей неделе. Он пояснил, что предоставление ответа Москве рассматривается в Вашингтоне в качестве следующего шага в контактах двух стран. Кроме того, США поделились с европейскими союзниками своими идеями и получили от них реакцию, которая будет включена в письменный ответ Штатов, отметил представитель Госдепа.

Россия добивается от Запада гарантий безопасности, прежде всего касающихся отказа НАТО от продвижения на восток. В декабре прошлого года Москва обнародовала проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности с НАТО, а январе состоялись переговоры с США и их союзниками по НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако достигнуть компромисса не удалось. Россия признала переговоры неудавшимися и запросила письменные ответы на свои предложения.

В то же время США и их союзники неоднократно заявляли о планах России «вторгнуться» на Украину. Российская сторона опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, и не исключая военные провокации со стороны самого Запада на Украине. Западные страны настаивают на деэскалации и угрожают беспрецедентными санкциями в случае агрессии.