Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского, который выступил с предложением ввести против России «превентивные санкции», то есть не дожидаясь «вторжения»

«Наручниками к батарее»: Михеев озвучил сценарий США для Киева и всей Европы © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Иными словами, подчеркнул эксперт, Украина пытается проводить политику уничтожения РФ руками Запада, просто потому что «мы русские и говорим на русском языке».

«Позиция Москвы понятна. Вы обвиняете нас в агрессии, но за последние 4 столетия Россия пережила массу вторжений, некоторые из которых закончились на Волге и приводили к сожжению Москвы. Но мы оказываемся в чем-то виноваты. У России плохой опыт взаимодействия с Западом. Все это заканчивалось обманом», — сказал Суздальцев.

Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.