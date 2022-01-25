Эту инициативу Киева эксперт оценил как нечто даже большее, чем империализм, поскольку данное предложение фактически сводится к наложению ограничительных мер на одном только основании факта существования России.
Иными словами, подчеркнул эксперт, Украина пытается проводить политику уничтожения РФ руками Запада, просто потому что «мы русские и говорим на русском языке».
«Позиция Москвы понятна. Вы обвиняете нас в агрессии, но за последние 4 столетия Россия пережила массу вторжений, некоторые из которых закончились на Волге и приводили к сожжению Москвы. Но мы оказываемся в чем-то виноваты. У России плохой опыт взаимодействия с Западом. Все это заканчивалось обманом», — сказал Суздальцев.
Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.