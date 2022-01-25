«Сейчас некоторые депутаты Госдумы и выходцы из Украины предлагают, чтобы Россия снова взяла на себя ношу по восстановлению Украины. Но за нашу совместную историю мы трижды восстанавливали Украину. Сколько ж можно?
По различным экспертным расчетам, наша ресурсная поддержка Украины с 1991 по 2014 год составила от 40 до 80 млрд долларов, причем эта помощь была безвозвратная», — сказал Суздальцев.
К слову, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал снимки со своего визита в МИД Украины, где в том числе была запечатлена карта «Великой Украины», где в составе страны находятся территории Бреста, Таганрога, Кубани, Брянской, Курской и Белгородской областей, белорусские города Брест, Пинск и Мозырь, а также польские Перемышль и Холм.
Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.