Идеология нынешнего украинского государства предполагает, что вся территория России вплоть до Камчатки должна перейти в руки Киева. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру напомнил специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, который уверен, что Москве пора прекратить тактику безвозмездной помощи Украине

«Сейчас некоторые депутаты Госдумы и выходцы из Украины предлагают, чтобы Россия снова взяла на себя ношу по восстановлению Украины. Но за нашу совместную историю мы трижды восстанавливали Украину. Сколько ж можно?

По различным экспертным расчетам, наша ресурсная поддержка Украины с 1991 по 2014 год составила от 40 до 80 млрд долларов, причем эта помощь была безвозвратная», — сказал Суздальцев.

Константин Бондаренко: Великобритания открыла на Украине охоту на ведьм и готовится воевать с Россией © РИА Новости, Нина Зотина Энтони Блинкен опубликовал снимки со своего визита в МИД Украины, где в том числе была запечатлена карта «Великой Украины», где в составе страны находятся территории Бреста, Таганрога, Кубани, Брянской, Курской и Белгородской областей, белорусские города Брест, Пинск и Мозырь, а также польские Перемышль и Холм.

Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.